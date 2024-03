Kralj Karel III. se je v spremstvu žene udeležil velikonočne maše

Kralj Karel III. se je po diagnozi raka, ki so mu ga odkrili po rutinski operaciji zaradi povečane prostate, udeležil prvega večjega javnega dogodka. Charles se je v spremstvu žene Camille in drugih članov kraljeve družine odpravil k velikonočni maši, ki se je tradicionalno udeleži vsa kraljeva družina. Tokrat je manjkala princesa Chaterine z družino, ki se je, prav tako zaradi zdravljenja raka, umaknila v počitniško hišo v Norfolk.

Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta se udeležila velikonočne maše v cerkvi v Windsorju. Bogoslužja so se udeležili tudi drugi člani britanske monarhije, manjkala pa je družina princa Williama, ki se je zaradi bolezni valižanske princese umaknila na podeželje. 75-letni kralj in njegova leto starejša žena sta prispela v svojem avtomobilu, monarh pa je množico pred cerkvijo pozdravil z mahanjem.

Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta se udeležila velikonočne maše, pred vstopom v cerkev pa sta množico pozdravila z mahanjem.

Po nasvetu zdravnikov je kraljevi par sedel ločeno od ostalih vernikov, ki so se udeležili maše, s tem pa so minimalizirali stik s kraljem, ki se še vedno zdravi zaradi raka in tako preprečili morebitne okužbe, ki bi lahko dodatno ogrozile njegovo zdravje. Kralj in kraljica se iz istega razloga nista udeležila sprejema, ki je sledil maši, prav tako nista gostila družinskega kosila, kakor je to bilo običajno. Obreda so se poleg Charlesa in Camille udeležili princ Andrew in njegova nekdanja žena Sarah Ferguson, princesa Anne in njen mož, viceadmiral sir Tim Laurence ter princ Edward z ženo Sophie.

Kraljevo namero, da se bo bogoslužja udeležil, je pred dnevi sporočila Buckinghamska palača in tako utišala govorice in dvome o tem, ali jo bo zaradi zdravljenja tokrat izpustil. Zdravniki so kralju svetovali, naj omeji število ljudi, s katerimi pride v stik med zdravljenjem raka, diagnozo, ki jo je palača javnosti sporočila 5. februarja. Kralj je odtlej omejil opravljanje svojih dolžnosti v javnosti.