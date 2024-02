Kralj Karel III. se je vrnil k opravljanju svojih dolžnosti

Kralj Karel III. se je po operativnem posegu in diagnozi raka vrnil v službo in že opravlja tekoče posle. 75-letni monarh se je tako v Buckinghamski palači že sestal z britanskim premierjem Rishijem Sunakom. To je bilo njegovo prvo osebno srečanje, odkar je palača sporočila novico o njegovem zdravstvenem stanju.

Kralj Karel III. se počuti dobro in se je po diagnozi raka že vrnil k opravljanju kraljevih dolžnosti. 75-letnik, ki se zdravi s kemoterapijo, se je v Londonu sestal z britanskim premierjem, s katerim sta se najprej malce pošalila, kralj pa je Sunaku dejal, da je presenečen nad odzivom javnosti, ki mu je pokazala veliko naklonjenosti.

Kralj Karel III. se je sestal s premierjem Rishijem Sunakom. FOTO: AP icon-expand

"Krasno te je videti, videti si dobro," je kralju dejal premier, ta pa mu je v šali odvrnil: "Vse je storjeno z ogledali." Charles je nosil modro obleko s črtami in je deloval dobre volje, ko sta si s Sunakom nasmejana segla v roke. "Dobil sem veliko čudovitih voščilnic in sporočil. Večinoma me je to ganilo do solz," je še priznal britanskemu premierju. Buckinghamska palača je 5. februarja sporočila, da so kralju po rutinskem posegu zaradi povečane prostate diagnosticirali raka. "Njegovo veličanstvo je danes začelo redno zdravljenje, zdravniki pa so mu svetovali, naj v tem času odloži javne dolžnosti," so takrat še dodali v sporočilu za javnost. "V tem času bo opravljal državne posle in urejal uradno dokumentacijo," so še zapisali.

Kralj Karel III. in Rishi Sunak FOTO: AP icon-expand

Charles je želel svojo diagnozo deliti z javnostjo, da bi preprečil namigovanja in pomagal razumeti vse tiste ljudi po vsem svetu, ki se spopadajo z diagnozo te bolezni. Po novici je na letalo skočil tudi njegov odtujeni sin Harry in priletel v domovino, da bi obiskal očeta. Njuno srečanje naj bi trajalo zgolj uro, v tem času pa sta se oče in sin pogovorila o kraljevem zdravju. 39-letni princ je pred dnevi dejal, da bo morda prav očetova bolezen tista, ki bo povod za to, da popravita svoj skrhan odnos in razrešita napetost, ki vlada med njima od leta 2020, ko se je Harry z ženo Meghan Markle preselil čez Atlantik in se odpovedal opravljanju kraljevih dolžnosti.