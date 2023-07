Kralj Karel III. simbolično prevzel škotsko krono, žezlo in meč

Poleg monarha in njegove žene sta se slovesnosti, ki je potekala v okviru kraljevega tedna na Škotskem, udeležila tudi princ William in princesa Catherine ter vodilni škotski politični predstavniki in osebnosti iz javnega življenja, ki so se pred tem udeležili procesije do katedrale. Kraljevi par so pred katedralo dočakali tako kraljevi oboževalci kot tudi protestniki oziroma nasprotniki monarhije, ki so vzklikali, da 74-letnik ni njihov kralj. Dogodek je potekal dva meseca po tem, ko so 6. maja v londonski Westminstrski opatiji kronali Karla III., ki je na položaju nasledil svojo pokojno mamo.