Tuja scena

Kralj Karel III. spregovoril o svojem boju z rakom

London, 12. 12. 2025 21.33 | Posodobljeno pred 16 minutami

Britanski kralj Karel III. je v svežem televizijskem sporočilu razveselil z dobro novico, povezano s svojim bojem z rakom, o katerem javnost sicer ne ve veliko. "Zahvaljujoč zgodnjemu odkritju in učinkovitemu zdravljenju se bo moj načrt zdravljenja v novem letu skrajšal." Podrobnosti o vrsti raka in načinu zdravljenja ostajajo zasebne.

Kralj Karel III. je v vnaprej posnetem televizijskem sporočilu v okviru večera Stand Up to Cancer spregovoril o svojem boju z rakom: "Z vami lahko delim dobro novico, da se bo zahvaljujoč zgodnjemu odkritju, učinkovitemu zdravljenju in doslednemu upoštevanju zdravniških navodil moj načrt zdravljenja raka v novem letu skrajšal."

Kralj Karel III.
Kralj Karel III. FOTO: Profimedia

Čeprav kraljev rak za zdaj še ni v remisiji, je Buckinghamska palača v sporočilu za javnost zapisala, da se je "izjemno dobro odzval na zdravljenje" in da je njegovo okrevanje doseglo zelo pozitivno fazo. Podrobnosti o vrsti raka in načinu zdravljenja ostajajo zasebne.

Spomnimo, Buckinghamska palača je pred nekaj več kot letom dni javnosti sporočila, da je kralj Karel III. zbolel za rakom, a podrobnosti o njegovi bolezni niso nikoli razkrili. Javnost je vedela le, da se 76-letni monarh že dalj časa zdravi s kemoterapijami. O svoji diagnozi je sicer letos poleti enemu od bolnikov, s katerim se je srečal, dejal, da se ob zdravljenju počuti bolje.

kralj karel iii rak diagnoza zdravljenje
