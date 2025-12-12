Kralj Karel III. spregovoril o svojem boju z rakom

Kralj Karel III. je v vnaprej posnetem televizijskem sporočilu v okviru večera Stand Up to Cancer spregovoril o svojem boju z rakom: "Z vami lahko delim dobro novico, da se bo zahvaljujoč zgodnjemu odkritju, učinkovitemu zdravljenju in doslednemu upoštevanju zdravniških navodil moj načrt zdravljenja raka v novem letu skrajšal."

Čeprav kraljev rak za zdaj še ni v remisiji, je Buckinghamska palača v sporočilu za javnost zapisala, da se je "izjemno dobro odzval na zdravljenje" in da je njegovo okrevanje doseglo zelo pozitivno fazo. Podrobnosti o vrsti raka in načinu zdravljenja ostajajo zasebne.

Spomnimo, Buckinghamska palača je pred nekaj več kot letom dni javnosti sporočila, da je kralj Karel III. zbolel za rakom, a podrobnosti o njegovi bolezni niso nikoli razkrili. Javnost je vedela le, da se 76-letni monarh že dalj časa zdravi s kemoterapijami. O svoji diagnozi je sicer letos poleti enemu od bolnikov, s katerim se je srečal, dejal, da se ob zdravljenju počuti bolje.