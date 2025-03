Kralj Karel III. svetoval bolnikom z rakom: Rinite naprej

Kralj Karel III. je z bolniki z rakom delil nasvet glede boja z boleznijo, medtem ko tudi sam nadaljuje z zdravljenjem raka. 76-letni monarh se je med obiskom Severne Irske, kamor je odpotoval z ženo Camillo , na univerzi Ulster srečal tudi z bolniki z rakom. Buckinghamska palača je februarja 2024 javnosti sporočila, da se tako on kot princesa Catherine borita s to težko boleznijo, kralj pa naj bi z zdravljenjem nadaljeval tudi v letošnjem letu.

"Kaj je rekel Winston Churchill? Da moramo riniti naprej," je povzel slavni rek nekdanjega britanskega premierja, ki je Veliko Britanijo vodil v času druge svetovne vojne. Kralj se je med obiskom slavne univerze sestal tako z bolniki kot tudi z raziskovalci te bolezni, tam pa se je pozanimal, kako se posamezniki spopadajo s stranskimi učinki zdravljenja.

"Treba se je boriti, kajne?" je po poročanju The Telegraph dejal kralj, ki je med obiskom ene vodilnih univerz na področju farmacije in farmakologije v državi pogledal skozi mikroskop, sestal pa se je tudi z znanstveniki, raziskovalci in doktorskimi študenti, ki raziskujejo zdravljenje raka.