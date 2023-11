Kralj Karel III. v Londonu slovesno odkril kipa kraljice Elizabete II. in Filipa

Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta uradno odkrila spomenika, posvečena kraljici Elizabeti II. in princu Filipu v Royal Albert Hall v Londonu. V avditoriju koncertne dvorane, ki praznuje 150-letnico, so postavili bronasta kipa v naravni velikosti kraljevih pokojnih staršev. Slovesna otvoritev spomenika ni bila odprta za javnost, kraljevi par pa je prispel v Royal Albert Hall na festival dneva spomina na kraljevo britansko legijo.

Kralj Karel III. in njegova sporoga Camilla sta se udeležila slovesnosti ob odkritju spomenikov pokonjega kraljevega para, kraljice Elizabete II. in njenega moža princa Filipa, sicer strašev sedanjega kralja. Kraljevemu paru so se na koncertu pridružili družinski člani, med njimi princ William in princesa Kate.

icon-expand Novoodkrita kipa kraljice Elizabete II. in princa Filipa v naravni velikosti. FOTO: Profimedia

Festival, katerega del je bila tudi slovesnost odkritja kipov, je spomin na borce, ki so služili in dali svoja življenja za Veliko Britanijo in Commonwealth, letos pa zaznamuje tudi 80. obletnico bitke za Atlantik in 70. obletnico korejske vojne. V Veliki Britaniji dan spomina imenujejo tudi Poppy Day oziroma makov dan.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Princ Filip, znan po svojem nazivu vojvoda Edinburški, je umrl aprila 2021 v starosti 99 let. Kraljica Elizabeta II. pa je umrla 8. septembra 2022 v starosti 96 let po zgodovinskih 70 letih na prestolu, njen sin Charles pa je takoj po njeni smrti postal monarh. Kraljevi par je bil skupaj pokopan v spominski kapeli kralja Jurija VI. na ozemlju gradu Windsor. Na grobišču so pokopani tudi starši kraljice Elizabete – kralj Jurij VI., ki je umrl leta 1952, in kraljica Elizabeta, kraljica mati, ki je umrla leta 2002 – ter njena sestra, princesa Margaret, ki je prav tako umrla leta 2002.

icon-expand Kraljeva družina se je udeležila slovesnoti ob odkritju kipov kraljice Elizabete II. in princa Filipa. FOTO: Profimedia

Slovesnosti so poleg kralja in kraljice udeležili še drugi člani družine, med njimi so bili princ William z ženo Kate, princ Edward z ženo Sophie in princesa Anne z možem. Na levi strani od srca so si vsi nadeli makov cvet, simbol pa naj bi izhajal iz pesmi Johna McCraeja In Flanders Fields, se od leta 1921 uporablja v spomin na pripadnike vojske, ki so umrli v vojni.