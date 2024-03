'Kralj Karel je razočaran, ker njegovo okrevanje traja dlje, kot bi si želel'

"Kralj je razočaran, ker njegovo okrevanja traja dlje, kot bi si želel," je v nedeljo za Sky News Australia povedal njegov nečak Peter Phillips. Najstarejši od osmih vnukov kraljice Elizabete in sin princese Anne je prvi član kraljeve družine, ki je podrobno spregovoril o tem, kako se kralj počuti. "Frustriran je, ker ne more delati vsega, kar bi želel," je še povedal. Phillips je še zaupal, da je 75-letnik sicer pragmatičen in da razume, da je potreben čas za okrevanje, a bi se rad vrnil v normalno stanje. "Upa, da se bo v nedeljo lahko udeležil velikonočne maše in manjšega družinskega srečanja," je še dodal, a poudaril, da njegova udeležba ne bo vnaprej potrjena.