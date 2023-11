Kralj Karel na 75. rojstni dan lansiral projekt za zmanjšanje zavržene hrane

Kralj Karel je 14. novembra 2023 dopolnil 75. let. Praznovanje svoje starosti je začel že v ponedeljek, ko se je udeležil slavnostne čajanke v Highgrove House v Gloucestershiru, kjer ga je poleg številnih povabljenih, med katerimi so bili tudi znani obrazi, čakala tronadstropna torta. Praznovanje bo nadaljeval tudi danes, ko bosta s soprogo kraljico Camillo lansirala nov projekt Coronation Food Project, katerega cilj je odpraviti prevelike količine odpadne hrane v Združenem kraljestvu.

Kralj Karel III. danes praznuje 75. rojstni dan. Obeležitev svoje starosti je britanski kralj izkoristil za to, da je lansiral nov projekt za boj proti revščini in odpravi oziroma zmanjšanju zavržene hrane v Združenem kraljestvu. Monarh je znan po tem, da se že več kot petdeset let zavezema za okoljska vprašanja in podpira trajnostno gospodarstvo.

S svojo rojstnodnevno misijo, projektom, ki ga je naslovil Coronation Food Project, želi kralj preprečiti, da bi ljudje ostali lačni."Potreba po hrani je tako resnična in nujna težava kot živilski odpadki - in če bi bilo mogoče najti način za premostitev vrzeli med njima, bi to rešilo dva problema v enem," je zapisano v članku revije Big Issue, ki jo običajno prodajajo brezdomci. "Zelo upam, da bo ta projekt našel praktične načine za to - reševanje odvečne hrane in njeno razdeljevanje tistim, ki jo najbolj potrebujejo," je še dodano.

Monarh je tako prav na svoj rojstni dan skupaj s soprogo kraljico Camillo obiskal center za razdeljevanje odvečne hrane. Na obisku se je družil z vodilnimi največjih britanskih supermarketov, saj želi tudi z živilskimi trgovinami najti skupni jezik. Po podatkih, ki so osnova za omenjen projekt, naj bi 14 milijonov ljudi v Veliki Britaniji imelo težave z zadostno preskrbo s hrano, saj so jih naraščajoči življenjski stroški potisnili na prag revščine ali celo čez. Podatkom, da vedno več ljudi potrebuje pomoč, pritrjujejo tudi dobrodelne organizacije.

Poleg omejenega obiska centra, bo kralj pripravil tudi sprejem za medicinske sestre in babice, dogodek pa je del 75. obletnice nacionalne zdravstvene službe (National Health Service). Karel je sicer praznovanje svojega rojstnega dne začel že dan prej, torej v ponedeljek, ko se je udeležil slavnostne čajanke v Highgrove House v Gloucestershiru, kjer ga je poleg številnih povabljenih, med katerimi so bili tudi znani obrazi, čakala tronadstropna torta. Lokalni pevski zbor mu je ob koncu čajanke zapel Vse najboljše, zaigrali pa so tudi avtorsko skladbo najstnika Billa Gouldinga.