Kralj Karel naj bi zaradi zdravljenja raka izgubil čut za okus

Kralj Karel III. je razkril redko podrobnost svojega zdravstvenega stanja in učinkov zdravljenja zaradi raka na njegovo telo. 75-letni monarh je med obiskom vojaškega letalskega muzeja v Middle Wallopu v Hampshiru, kjer mu je družbo delal sin princ William , razkril, da je zaradi terapij izgubil čut za okus.

Kralj in njegov starejši sin sta v muzeju sicer zelo redko, tokratni obisk pa je bil prav poseben. Monarh se je namreč odrekel enemu izmed svojih vojaških nazivov in ga predal 41-letniku. Britanski prestolonaslednik je tako prevzel častno vodenje vojaškega letalskega korpusa, katerega poveljnik je bil pred tem 32 let njegov oče. "Super pri tem je, da je res zelo dober pilot," je svojega sina med drugim pohvalil v govoru.