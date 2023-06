Kralj Karel ni javno čestital vnukinji Lilibet: Ne obeležuje rojstnih dni nekdanjih članov

Princ Harry in Meghan Markle sta s svojim odhodom iz kraljeve družine in selitvijo v Združene države Amerike naredila veliko škode ne le sebi, ampak tudi svojima otrokoma. Princesa Lilibet, ki je 4. junija praznovala dve leti, tako ni prejela javne čestitke svojega dedka. Kralj se je po virih iz kraljeve družine odločil, da ne bo obeleževal rojstnih dni nekdanjih članov, zato ne bo ničesar objavljal na družbenih omrežjih. Kako sta na to reagirala vojvoda in vojvodinja Susseška, ni jasno, zagotovo pa nista vesela.

"Kraljeva družina želi princesi Lilibet vse najboljše ob njenem rojstnem dnevu, a voščilo ne bo objavljeno na družbenih omrežjih," je o odločitvi kralja Karla, da svoji vnukinje ne bo namenil javnega voščila, za OK! Magazine povedal vir blizu kraljeve družine. Obenem je še dodal, da sta se kralj in njegova žena kraljica Camilla odločila, da ne bosta obeleževala rojstnih dni nekdanjih članov kraljeve družine. icon-expand Kralj Karel ne bo izrekal javnih čestitk nekdanjim članom kraljeve družine. Omenjenega se je kralj držal že ob nedavnem rojstenem dnevu vnuka Arhcija, ki je na dan kronanja svojega dedka praznoval svoj 4. rojstni dan. Prav zato je njegova mama Meghan Markle izpustila slavnostni dogodek v Veliki Britaniji, princ Harry pa se je takoj po obredu v Londonu vrnil v Združene države Amerike, kjer je mali princ praznoval skupaj s sestro in mamo. Kljub temu, da mu javne čestitke ni privoščil, je kralj na družinskem kosilu po kronanju nazdravil na svojega vnuka in mu zaželel vse dobro. "Kjer koli je že," pa je seveda moral dodati ob zdravici. icon-expand Meghan Markle, princ Harry, Archie, Lilibet Diana FOTO: Instagram Kaj si o tem mislita vojvoda in vojvodinja Susseška, ni jasno, zagotovo pa nad tem, da niti en od njunih sorodnikov njuni hčerki ni izrekel javne čestitke, nista navdušena. 38-letnik in 41-letnica sta svoji drugorojenki pripravila veliko ameriško zabavo v Kaliforniji, kjer se je leto dni po selitvi zakoncev v ZDA princesa tudi rodila. PREBERI ŠE V senci kronanja kraljev vnuk Archie praznoval rojstni dan Odločitev 74-letnega monarha, da družini svojega mlajšega sina princa Harryja ne bo izrekal rojstnodnevnih čestitk, je nekoliko presenetljiva, saj je bila politika pokojne kraljice Elizabete II. drugačna. "Lilibet želim zelo srečen prvi rojstni dan," je ob lanskem posebnem dnevu svoje pravnukinje na družbenih omrežjih delila monarhinja. Njenim čestitkam so se pridružili tudi kralj, dekličin stric, princ William in njegova žene Kate Middleton.