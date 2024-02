Kralj Karel po diagnozi poklical Harryja, ta ga bo v prihodnjih dneh obiskal

Novice o tem, da ima tvoj oče raka, resnično ne želiš izvedeti iz medijev, zato se je kralj Karel odločil, da bo svoja sinova o tem obvestil osebno. Čeprav sta z mlajšim princem Harryjem že leta v nekoliko slabšem odnosu, se je vseeno odločil, da ga pokliče in mu osebno pove, kaj so ugotovili zdravniki.

Po poročanju PageSi x se je 41-letni princ odločil, da se v prihodnjih dneh vrne v domovino in obišče svojega očeta. Kdaj točno bo pristal v Londonu, ni jasno. Viri blizu nekdanjega člana kraljeve družine so sicer zatrdili, da je kraljeva palača o zdravstvenem stanju kralja, ki se je pred kratkim zdravil zaradi povečane prostate, princa redno obveščala o očetovem počutju. Harry naj bi bil sicer v rednih odnosih z očetom, so še zatrdili viri blizu kraljeve družine. Mlajši od bratov se bo v domovino vrnil brez svoje žene Meghan Markle in njunih dveh otrok, princa Archieja in princese Lilibet .

Buckinghamska palača je novico o tem, da so 75-letnemu monarhu diagnosticirali raka, sporočila v ponedeljek. "Med kraljevim nedavnim bolnišničnim posegom zaradi benignega povečanja prostate je bilo opaženih nekaj nepravilnosti, ki so vzbujale skrb. Poznejši diagnostični testi so odkrili obliko raka," so zapisali v izjavi za javnost in dodali, da je že začel z zdravljenem in da bo za nekaj časa odložil svoje kraljeve obveznosti.