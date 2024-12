Kralj Karel prelomil tradicijo: božičnega voščila ni snemal v palači

V britanski kraljevi družini je navada, da vladajoči monarh vsako leto svojim podanikov vošči mirne božične praznike z vnaprej posneto video voščilnico. Seveda se bo to zgodilo tudi letos, le, da se je kralj Karel tokrat odločil, da bo nekaj drugače. Sam si je namreč izbral lokacijo snemanja in s tem prelomil tradicijo, ki veleva, da naj bi bilo voščilo posneto v eni od kraljevih rezidenc. A kralju pač nihče ne more ugovarjati.

OGLAS

Kralj Karel III. bo tudi letos 25. decembra vsem prebivalcem Združenega kraljestva zaželel miren in vesel božič. Kot je v navadi, je svoj govor oziroma voščilo posnel vnaprej, na božični dan pa ga bodo predvajali. A vladajoči monarh se je letos odločil, da bo pri video voščilu nekaj drugače - za lokacijo snemanja si je namreč izbral kapelo Fitzrovia, okrašeno nekdanjo cerkev na mestu nekdanje bolnišnice v središču Londona.

Kralj Karel III. bo tudi letos 25. decembra vsem prebivalcem Združenega kraljestva zaželel miren in vesel božič. FOTO: Profimedia icon-expand

S tem, ko je sam izbral lokacijo, je 76-letnik prelomil kraljevo tradicijo, ki veleva, da naj bi bilo voščilo posneto v eni od kraljevih rezidenc. A kralju pač nihče ne more ugovarjati in Karel se je tokrat odločil za drugo lokacijo iz prav posebnih razlogov. "Zdaj je to prostor za tiho razmišljanje, odkrivanje in praznovanje, ki združuje različne skupnosti vseh ver ali nobene," je na družbenih omrežjih zapisala kraljeva palača, ko je sporočila novost letošnje voščilnice.

Obenem so v uradni izjavi za javnost sporočili še, da ima cerkev pomembno vrednost za kralja, saj je tam leta 1928 kraljev praded Jurij V. položil temeljni kamen. Prav tako lokacija sovpada s kraljevo boleznijo, s katero se spopada že od februarja. 76-letnik se zdravi zaradi neznane oblike raka, ki so ga odkrili po korektivni operaciji povečane prostate. Kot poročajo viri iz palače, njegovo zdravljenje poteka v pozitivni smeri in se bo nadaljevalo prihodnje leto.