Kralj Karel III. s soprogo prispel v Italijo

Kralj Karel III. je s soprogo Camillo pripotoval v Rim. 76-letnega monarha in 77-letno kraljico so na letališču pričakali s kraljevim praporom in dvignjeno italijansko zastavo. To je prvi njun uradni obisk Italije, odkar je Charles septembra 2022 po materini smrti prevzel prestol. Del načrtovanega obiska je bilo tudi srečanje s papežem, a so ga zaradi njegove nedavne hospitalizacije prestavili.