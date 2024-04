Kralj Karel se je vrnil v javnost: obiskal bolnike z rakom

Kralj Karel III. je skupaj s soprogo kraljico Camillo obiskal center za zdravljenje raka Macmillan v središču Londona, kjer diagnosticirajo in zdravijo različne vrste te bolezni. Kraljevi par je pozdravil množico ljudi, ki se je zbrala pred poslopjem, in se nato v centru srečal z zdravniki, bolniki ter njihovimi družinami. Kot velik izziv je izpostavil odkrivanje raka v dovolj zgodnji fazi.

Britanski monarh je javne obveznosti postavil na stranski tir februarja, ko so mu med zdravljenjem povečane prostate odkrili raka. Za kakšno vrsto gre, ni znano. Po poročanju tujih medijev je današnji obisk bolnišnice glede na sporočilo Buckinghamske palače prvi v nizu dogodkov v naslednjih tednih, na katerih bo izpostavljen pomen zgodnje diagnoze raka.

Karel III., ki je septembra 2022 na prestolu nasledil svojo mater kraljico Elizabeto II. , je bil uradno okronan 6. maja lani. Tudi po odkritju bolezni in začetku zdravljenja je nadaljeval obiske cerkve in manjših dogodkov. Prav tako je še naprej opravljal uradne dolžnosti britanskega monarha.

Trenutno nadaljuje zdravljenje, njegovi zdravniki pa so, kljub temu da so viri zatrdili, da s kraljem ni dobro, minuli petek izrazili zadovoljstvo s potekom in ostajajo optimistični glede nadaljnjega okrevanja.