Kralj Karel se s kraljico Camillo pripravlja na obisk Avstralije

Obisk v Avstraliji bo kritičen trenutek za kralja Karla, ki bo poskušal z njim okrepiti podporo monarhiji doma in v tujini. To je njegov prvi obisk v eni od 14 držav zunaj Združenega kraljestva, kjer je britanski monarh še vedno vodja države, odkar se je povzpel na prestol. Medtem ko ga bodo oboževalci nedvomno pozdravili z mahanjem z zastavo in petjem pesmi God Save the King, bo Charles verjetno slišal tudi glasove proti monarhiji v državi, kjer je 45 odstotkov volivcev na referendumu leta 1999 podprlo ustanovitev avstralske republike. Laburistična stranka premierja Anthonyja Albaneseja podpira opustitev monarhije, vendar vlada pravi, da to ni prednostna naloga in da ni časovnega okvira za nov referendum.

Kraljica Camilla in Kralj Karel III. FOTO: AP icon-expand

"Jasno je, da tam poteka ponovno vrednotenje tega, ali želi Commonwealth ohraniti svojo povezavo z britansko monarhijo ali ne," je Ed Owens, zgodovinar in pisatelj, povedal za Associated Press v intervjuju, preden je bilo potovanje objavljeno. "Torej, pred nami so nemirne vode." Albanese je dejal, da bosta on in generalni guverner Sam Mostyn, monarhov predstavnik v Avstraliji, pozdravila Charlesa in kraljico Camillo. Albanese je opozoril, da je to kraljev 15. obisk Avstralije, nazadnje jo je obiskal leta 2018. Monarh je kot najstnik leta 1966 več mesecev preživel tudi v avstralski mejni šoli. "Kralj globoko spoštuje naš veliki narod in je vedno toplo govoril o času, ki ga je preživel tukaj, in o osupljivi lepoti naše izjemne celine," je dejal Albanese v izjavi.