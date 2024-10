Kralj Karel III. razkril, da je njegova mati želela zadnje dneve preživeti na Škotskem

"Moja pokojna mati je še posebej cenila čas, ki ga je preživela na Balmoralu, prav to pa je bil tudi njen najljubši kraj, ki ga je izbrala za svoje zadnje dni," je v govoru dejal kralj, ki se mu je v parlamentu pridružila tudi Camilla. Pred tem je kralj povedal, da je bila Škotska vedno enako posebna tudi za celotno družino in njega, ponosna Škotinja pa je bila tudi kraljeva babica.

Kraljica Elizabeta je umrla 8. septembra 2022, stara 96 let, na gradu Balmoral, kamor je odpotovala vsaj enkrat na leto, običajno je to bilo konec poletja, pridružili pa so se ji pokojni mož princ Filip in celotna družina.

Monarha sta se na Škotskem udeležila spominske maše za pokojno kraljico, pridružila pa sta se jima tudi Karlov starejši sin William z ženo Catherine, kar je bilo prvič, da se je bodoča kraljica pojavila v javnosti, odkar je sporočila, da je zaključila s kemoterapijami.