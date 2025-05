Kralj o diagnozi raka: V središče lahko postavi najboljše človeške lastnosti

Kralj Karel III. je nedavno spregovoril o diagnozi raka, ki jo je prejel pred več kot letom dni. Britanski monarh je v Buckinghamski palači gostil sprejem za podpornike organizacij, ki podpirajo zdravljenje, in bolnike, ki so zboleli za to boleznijo. Kot je dejal 76-letni kralj, je diagnoza zastrašujoča, a hkrati osvetli in v središče postavi tisto najboljše, kar človek nosi v sebi.

Kralj Karel III. se je pred več kot letom soočil z diagnozo raka, vse odtlej pa pogosto obiskuje dogodke in ustanove, kjer delujejo znanstveniki, ki preučujejo bolezen, in ljudje, ki pomagajo zbirati sredstva za njihovo delo in pomoč bolnikom. 76-letni monarh je pred dnevi v Buckinghamski palači gostil sprejem za dobrodelne organizacije za podporo bolnikom z rakom, kjer je spregovoril tudi o svojem boju z boleznijo.

"Kot nekdo, ki je del te statistike, lahko jamčim, da je bolezen lahko tudi izkušnja, ki osvetljuje najboljše človeške lastnosti," je dejal kralj in dodal, da zaradi bolezni še bolj ceni delo organizacij in posameznikov, ki so se zbrali v palači, mnoge med njimi pa pozna že dalj časa in jih je v minulih letih tudi obiskal in podprl.

Kralj Karel III. je minulo leto dobil diagnozo raka. FOTO: Profimedia icon-expand

"Med temi obiski sem opazil, da lahko najtemnejše trenutke bolezni spremlja največje sočutje," je v svojem govoru še povedal Charles, ki je zaradi diagnoze za kratek čas v začetku leta 2024 odložil svoje obveznosti in se posvetil zdravljenju, aprila istega leta pa se je vrnil k službenim dolžnostim.

Ko je palača javnosti sporočila njegovo diagnozo, katere podrobnosti niso razkrili, je kralj prejel številna sporočila podpore, za katera je dejal, da so ga raznežila do solz. "Takšna sporočila podpore so največja tolažba in spodbuda," je takrat dejal.