Kralj praznuje: Na parado Pozdrav zastavi prispeli člani kraljeve družine

Britanski monarhi praznujejo dvakrat: ko imajo osebni rojstni dan in drugič na praznik, imenovan Trooping the Colour, ki so ga določili za uradni rojstni dan kralja oziroma kraljice. Na ta dan priredijo tradicionalno parado, ki se je udeležijo vsi člani kraljeve družine. To se je nekoliko spremenilo s selitvijo družine princa Harryja čez Atlantik.

Trooping the Color je slovesni dogodek, ki ga vsako leto na paradi konjske garde v Londonu v Združenem kraljestvu izvajajo polki oddelka za gospodinjstvo, da bi proslavili uradni rojstni dan britanskega suverena, čeprav ta ne praznuje na isti dan. Letošnjega se udeležujejo vsi člani kraljeve družine, ki opravljajo svoje dolžnosti.

Kralj Karel III. s soprogo Camillo je prispel na slovesnost s parado.

Na slovesnost so tako že prispeli kralj Karel III. s soprogo Camillo, princesa Catherine z vsemi tremi otroki in princ William, ki je prijahal na konju, oblečen v uniformo. Čeprav praznuje kralj, pa sta znova veliko pozornosti poželi valižanska princesa in njena 10-letna hči Charlotte, ki sta oblekli ujemajoči se opravi in nasmejani pozirali fotografskim objektivom.

Princesa Catherine s princeso Charlotte, s katero sta usklajen dvojec.

43-lenica je za to priložnost oblekla kostim turkizne barve modne oblikovalke Catherine Walker, na glavi pa je nosila klobuk, ki ga je izdelala Juliette Botterill. Videz je dopolnila z broško in bisernimi uhani pokojne kraljice Elizabete II. V bolj pastelno različico je bila oblečena njena hči, katere dolge lase so spletli v kito in jih speli s pentljo.

Princesa Catherine z vsemi tremi otroki.

Letošnja parada je natanko pet mesecev pozneje, ko je princesa javnosti sporočila, da je rak, s katerim se je borila minulo leto, v mirovanju. Vse odkar se je leta 2011 poročila s princem Williamom, je bila prisotna na vsakem praznovanju, tudi lani, ko je bila bitko z boleznijo, kar je bil eden redkih dogodkov, ki se ga je med zdravljenjem udeležila.

Princ William