'Kralj tigrov' Joe Exotic izgubil živalski vrt, nova lastnica je njegova tekmica Carole Baskin

Joe je sicer po tem živalski vrt prepisal poslovnemu partnerju Jeffu Loweju in njegovi mami že pred nekaj leti, a je zdaj sodnik odločil, da je bil prepis nezakonit. Sodnik je Baskinovi podelil nadzor nad ozemljem in živalmi.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness je dokumentarna serija, ki spremlja bizaren svet vzreje divjih mačk sredi Združenih držav Amerike. V ospredju je spor med Joejem Exoticom in Carole Baskin. Exotic, znan tudi kot Joe Schriebvogelali Joe Maldonado-Passage,trenutno prestaja 22-letno zaporno kazen, ker je načrtoval umor Baskinove.

Lowa naj ne bi preveč motilo, da je izgubil zemljo, je pa hvaležen, da se je proces raztegnil na nekaj let, saj je tako lahko dokončal nov Tiger King park v Oklahomi: "Dolgo smo pričakovali, da bo sodnik preklical prepis parka iz leta 2016. Hvaležni smo, da se je ta odločitev zavlekla, saj nam je to omogočilo, da smo dokončali nov park."

Ozadje bizarne serije, polne neverjetnih zapletov

Dokumentarna serija, posneta po resničnih dogodkih, spremlja bizarno zgodbo lastnikov velikih divjih mačk sredi Združenih držav Amerike. Osrednja lika sta Joe Exotic in Carole Baksin, dolgoletna rivala, ki si nenehno skačeta v lase. Joe trenutno prestaja 22-letno zaporno kazen prav zaradi načrtovanja umora svoje največje nasprotnice.

Baskinova se predstavlja kot aktivistka za pravice za živali, katere misija je velikim mačkam, ki so odraščale v ujetništvu, zagotoviti svetišče, v katerem bi bile svobodnejše. Joe Exotic pravi, da je le nasprotnica in si jo v tekmi, kdo je boljši oskrbnik, želi premagati. Dvojica si skozi leta izmenjuje grozilne videe, tožbe, organizirata proteste drug proti drugemu. V njuna dejanja se je na neki točki vpletla tudi organizacija za zaščito živali PETA. Joe gre pri tekmovanju, kdo bo hitreje potegnil krajšo, tako daleč, da je Baksinovo celo obtožil umora njenega drugega moža Dona Lewisa, ki je pogrešan že od leta 1997.

V dokumentarni seriji gledalci spoznajo tudi zasebno življenje Exotica, ki je gej in se je želel poročiti z dvema moškima hkrati – sTravisom Maldonadom in Johnom Finlayjem. Sicer so imeli obred, a zakon je neveljaven. Predstavljena je tudi njegova kampanja iz leta 2016, ko je kandidiral za predsednika Združenih držav Amerike, in iz leta 2018, ko se je potegoval za mesto guvernerja Oklahome.