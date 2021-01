Kralj tigrov razočaran: Trump me ni pomilostil, ker sem preveč 'gej'

Joseph Maldonado Passage, ki se predstavlja tudi pod imenom Joe Exotic, je razočaran, ker Donald Trump ni uslišal njegove prošnje, ki jo je izrazil v številnih pismih, pri iskanju poti na svobodo pa so mu pomagali tudi njegovi odvetniki. Kralj tigrov v zaporu prestaja 22-letno kazen zaradi mučenja živali in načrtovanja umora večne tekmice Carole Baskin , ki se je prav tako pojavila v priljubljeni dokumentarni seriji.

Exotic je le eno od imen iz sveta zabave, ki se jim je Trumpova pomilostitev izmuznila. Ekscentrični zvezdnik pa ima za to svojo razlago. Misli je strnil pod eno od objav na omrežju Instagram in se ob tem navezal tudi na najstarejšega sina nekdanjega ameriškega predsednika:''Preveč sem nedolžen in preveč 'gej', da bi si zaslužil Trumpovo pomilostitev. Donaldu mlajšemu sem služil samo, ko je o meni pisal na družbenih omrežjih in si s tem povečal priljubljenost. Oh, kako smo bili neumni, ko smo mislili, da podpira enakopravnost pred zakonom. Vsi njegovi pokvarjeni prijatelji so imeli prednost!''