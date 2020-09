'Kralj tigrov' v pismu prosi Trumpa: Bodi moj junak

Joe Exotic, ki se je rodil z imenom Joseph Maldonado-Passage, je bil spoznan za krivega, ker je sodeloval pri načrtovanju umora nasprotniceCarole Baskin. Tuji mediji so dobili dostop do vsebine pisma, ki ga je resničnostni zvezdnik dokumentarne serije Tiger King skupaj z odvetniki naslovil na Belo hišo. "Če sem se v življenju po kom zgledoval, ste bili to vi," piše Joe na začetku pisma. "Ne zato, ker ste edini, ki lahko rešite moje življenje, ampak zato, ker zagovarjate stvari, v katere verjamete, ne glede na to, kaj si drugi mislijo."

V nadaljevanju svojega zapisa je še naprej laskal Donaldu Trumpu, hkrati pa je pojasnil, da je sam leta 2016 na volitvah za predsednika ZDA kandidiral kot neodvisni kandidat, a je vseeno glasoval za Trumpa. "Moji starši, moje življenje in vse, kar smo dobrega naredili v življenju, so nam ukradli zločinci," nadaljuje nekdanji lastnik živalskega vrta in dodaja, da je mati umrla, oče pa je zaprt v domu za starejše.

57-letnik se sramuje svoje države in omenja sojenje, na katerem so proti njemu delovale tudi državne oblasti. "Milijoni vidijo resnico, zato vas prosim, da tudi vi prisluhnete," nagovarja predsednika ZDA."Prosim vas, da poslušate lastnega sina Donalda in popravite storjeno napako. Dovolite mi, da to pustim za seboj in grem rešit svojega očeta ter zaživim s svojim možem Dillonom."Na prostost se želi vrniti tudi zato, ker želi pomagati bolnim otrokom in brezdomcem."Dovolite mi, da sem ponosen Američan," prosi živalski navdušenec. "Prosim, bodite moj junak."

Joe pa se tukaj ni ustavil in napisal še drugo pismo, ki pa ga je naslovil na Donalda Trumpa mlajšega. V njem opisuje, kako ga v zaporu spolno zlorabljajo, fizično nadlegujejo in trpinčijo. "Umiranje ne more biti slabše kot to, kar mi je naredil ta sistem. Ljudje po vsem svetu prosijo, da popravite storjeno napako in naredite čudež. Prosijo vašega očeta, najboljšega predsednika ZDA, da podpiše pomilostitev." Ob tem je zapornik priložil tudi fotografijo, na kateri so videti poškodbe zapestja.