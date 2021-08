Kralj tigrov v zaporu zavrača zdravniško pomoč, njegovo stanje se slabša

To namreč zavrača, vse odkar je izvedel za diagnozo – rak prostate. 58-letnik se zaradi odklanjanja zdravljenja sedaj bori z bolečinami v trebuhu in na področju medenice. Za ameriške medije je pojasnil, da se je zdravniško pomoč odločil zavrniti, ko je bolezen napredovala v tretji oziroma četrti stadij. Maldonado celo trdi, da čuti, da je ''pripravljen umreti.''

Nekdanji lastnik živalskega vrta in zatočišča za divje mačke je maja letos razkril, da boleha za rakom na prostati, v času, ki ga preživlja v teksaškem zaporu Fort Worth, pa ni prejel nobene ustrezne terapije. ''Na kolonoskopijo in endoskopski pregled čakam že od oktobra. Zdravniška pomoč in obravnava v zaporu sta slabši kot v pribežališčih za pse,'' je bil iskren.

Dodal je, da je njegovo telo že utrujeno, izgubil je ogromno telesne teže. Zato se je odločil, da spregovori o življenjskih pogojih v zaporu: ''To je noro, kako te zaprejo v ustanovo in te nato kar pustijo umreti. Stvari, ki sem jih videl, število ljudi, ki je tukaj umrlo, vse to je nezaslišano, zato je čas, da naš predsednik in ostali politiki slišijo resnico.''