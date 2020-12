'Kralj tigrov' Kim Kardashian prosil za pomoč pri pomilostitvi

Joe Exotic, ki prestaja 22-letno zaporno kazen zaradi trpinčenja živali in načrtovanja umora večne tekmice Carole Baskin, upa, da mu lahko na prostost pomaga Kim Kardashian. Resničnostni zvezdnici je v obupu poslal pismo, v katerem prosi za pomoč, ki bi ga pripeljala do pomilostitve, pred tem pa so njegovi odvetniki prošnjo naslovili tudi na Donalda Trumpa, ki se njegovim klicem na pomoč očitno ni odzval.

Joe Exotic, katerega pravo ime je Joseph Maldonado-Passage, je zaslovel v bizarnem televizijskem šovu Tiger King, ki je ob izidu obnorel gledalce. ''Vem, da se še nikoli nisva srečala v živo, kakorkoli, verjamem, da so vam vrednote našega sodnega sistema pri srcu,''je zapisal v prošnji, ki jo je poslal Kim Kardashian. ''Prosim, da si vzamete samo deset minut svojega časa in pokličete predsednika Trumpater ga prepričate, da pregleda moj 257 strani dolg spis, v prid pomilostitvi,''je še zapisal. V dokumentih je po njegovih besedah navedenih kar nekaj dokazov, da je nedolžen, zaradi teh pa bi lahko Donald Trump podpisal dovoljenje za Exoticovo izpustitev, ta pa bi se tako končno vrnil domov k možu Dillonu Passaguin svojemu očetu. Kim je v preteklosti že uspešno prepričala predsednika, da je leta 2018 pomilostil Alice Marie Johnson, babico, ki je prestajala dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta zaradi kaznivih dejanj povezanih s preprodajo drog. Od tedaj se zvezdnica še naprej zavzema za reformo kazenskega prava in se je prejšnji mesec celo srečala z zapornikom iz Oklahome, ki je obsojen na smrtno kazen. 'Kralj tigrov' je Kim v pismu skušal prepričati, naj ga čimprej pokliče in obljubil, da za to ne bo vedel nihče. Čeprav je pismo prišlo v javnost, pa ekscentrični ljubitelj divjih mačk od svoje želje ne odstopa. 53-letnik se za zapahi nahaja zaradi načrtovanja umora svoje tekmice, Carole Baskin, ki ima zatočišče za velike mačke na Floridi. Njegov šov je postal izjemno priljubljen v času prvega vala epidemije, med oboževalci pa se je znašla tudi Kardashianova, ki je marca na Twitterju objavila zapis o tem, kako obožuje epizode o lastniku živalskega vrta, namenjenega eksotičnim živalim. Ob noči čarovnic se je s prijateljem Jonathanom Chebanom celo našemila v lika na bojni nogi, Exotica in Baskinovo, otrokom pa je nadela kostume majhnih tigrov.