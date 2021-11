'Kralj tigrov' zbolel za agresivno obliko raka prostate

"Z žalostjo vam moram sporočiti, da so mi zdravniki danes sporočili novico, da se je vrnil rak prostate, in to v še agresivnejši obliki. Še vedno čakam na rezultate drugih testov," je zapisal 58-letni Joe Exotic v pismu, ki ga je CNN-u posredoval njegov odvetnik John M. Phillips.

"Trenutno ne potrebujem nikogaršnjega usmiljenja," je še dodal.

Maldonado je bil na zdravljenju in testiranju zaradi številnih težav, pravi njegov odvetnik. "PSA-test je krvni test, ki se uporablja predvsem za odkrivanje raka prostate. Rezultati so bili slabi. Končno so mu opravili biopsijo in odkrili so raka. Zdravstvena oskrba je v zaporu drugačna, na voljo je manj možnosti," je dejal Phillips.

Maldonado je bil leta 2019 obsojen zaradi načrtovanja umora aktivistke za pravice živali Carole Baskin in drugih kaznivih dejanj, ki vključujejo zlorabo živali. Baskinova, ki ima v lasti zavetišče za tigre na Floridi in je zoper njega vložila tožbo v višini milijon dolarjev (približno 863.707 evrov), je bila v dolgoletnem sporu z Maldonadom, kar je bilo prikazano tudi v seriji Kralj tigrov.