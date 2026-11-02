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Tuja scena

Kralja Karla III. in kraljico Camillo med uradnim obiskom Karibov ujela nevihta

Antigva, 02. 11. 2026 19.49 pred 40 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Kralj Karel III. je na turneji po Karibih.

Britanski kralj Karel III. in njegova soproga Camilla se te dni mudita na uradnem obisku Karibov. Nazadnje sta gostovala na paradi, ki so jo ob 45. obletnici neodvisnosti obeležili na Antigvi, kjer pa ju je ujela močna nevihta. Močno deževje je posebej vznejevoljilo 77-letnega monarha, ki je ostal na dežju brez dežnika.

Med uradnim obiskom Antigve je kralja Karla III. in kraljico Camillo ujelo močno deževje. Britanski kraljevi par so kot gosta povabili na parado, s katero so obeležili 45. obletnico neodvisnosti, ko je med prireditvijo začelo močno deževati. 79-letni kraljici so hitro na pomoč priskočili z dežnikom, s katerim so jo zaščitili pred dežjem, medtem ko se je 77-letni monarh oziral okoli sebe in iskal nekoga, ki bi mu ponudil zaščito pred padavinami.

Kralj Karel III. nad močnim deževjem ni bil navdušen.
Kralj Karel III. nad močnim deževjem ni bil navdušen.
FOTO: Profimedia

Karel III., ki naj bi se še vedno boril z rakom, je naposled le dobil svoj dežnik, a ga je situacija vidno vznemirila. Kot je slišati na posnetku, ki ga je na družbenem omrežju delila kraljeva družina, se je kralj pošalil, ko je premierju Gastonu Browneu dejal: "Mislim, da bom na obleki posadil vodno krešo."

Kraljici Camilli so priskrbeli dežnik.
Kraljici Camilli so priskrbeli dežnik.
FOTO: Profimedia

77-letnik je za to priložnost nosil obleko bež barve, njegova žena pa je nosila belo daljšo obleko. Kraljevi par se je na devetdnevno turnejo odpravil 27. oktobra, ko sta najprej obiskala Bahame, nato pa turnejo nadaljevala v Gvajani in nazadnje v Antigvi. Camilla se je možu pridružila šele peti dan.

Kralj Karel III. je na turneji po Karibih.
Kralj Karel III. je na turneji po Karibih.
FOTO: Profimedia

Kraljevi par je na ta konec sveta pripotoval v času, ko so se znova pojavili pozivi, da mora Združeno kraljestvo popraviti krivice za suženjstvo ljudi s tega območja. O trpljenju je v svojem govoru govoril tudi Karel III., ki je poudaril, da je potrebno graditi na prihodnosti, medtem ko se svet zaveda preteklega trpljenja.

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kralj karel III. camilla turneja uradni obisk karibi

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graf
02. 11. 2026 20.29
kar seješ to žanješ ...
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