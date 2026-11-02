Kralja Karla III. in kraljico Camillo med uradnim obiskom Karibov ujela nevihta

Med uradnim obiskom Antigve je kralja Karla III. in kraljico Camillo ujelo močno deževje. Britanski kraljevi par so kot gosta povabili na parado, s katero so obeležili 45. obletnico neodvisnosti, ko je med prireditvijo začelo močno deževati. 79-letni kraljici so hitro na pomoč priskočili z dežnikom, s katerim so jo zaščitili pred dežjem, medtem ko se je 77-letni monarh oziral okoli sebe in iskal nekoga, ki bi mu ponudil zaščito pred padavinami.

Kralj Karel III. nad močnim deževjem ni bil navdušen. FOTO: Profimedia

Karel III., ki naj bi se še vedno boril z rakom, je naposled le dobil svoj dežnik, a ga je situacija vidno vznemirila. Kot je slišati na posnetku, ki ga je na družbenem omrežju delila kraljeva družina, se je kralj pošalil, ko je premierju Gastonu Browneu dejal: "Mislim, da bom na obleki posadil vodno krešo."

Kraljici Camilli so priskrbeli dežnik. FOTO: Profimedia

77-letnik je za to priložnost nosil obleko bež barve, njegova žena pa je nosila belo daljšo obleko. Kraljevi par se je na devetdnevno turnejo odpravil 27. oktobra, ko sta najprej obiskala Bahame, nato pa turnejo nadaljevala v Gvajani in nazadnje v Antigvi. Camilla se je možu pridružila šele peti dan.

Kralj Karel III. je na turneji po Karibih. FOTO: Profimedia