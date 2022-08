Kraljeva družina: Čudovito je, ko ženske pišejo zgodovino

Žensko angleško nogometno moštvo je pretekli konec tedna poskrbelo za zgodovinsko zmago na evropskem prvenstvu. Finalna tekma, ki se je odvila na londonskem Wembleyju, se je namreč zaključila z dvigom pokala, ki je romal v roke Levinj. Športnice, ki so v finalu pomembnega tekmovanja ugnale Nemke, so s svojim dosežkom navdušile tudi kraljevo družino.

"Senzacionalno. Neverjetna zmaga Levinj in narod ne bi mogel biti bolj ponosen na vas. Čudovito je videti, kako se nocoj na Wembleyju piše zgodovina. Čestitke," navdušenja na Twitterju nista skrivala Princ William in Kate Middleton, medtem ko sta Princ Charles in Camilla Parker Bowles izpostavila skupinsko delo, odločnost in športni duh, ki bodo navdihnili generacijo.

"Moje najtoplejše čestitke in čestitke moje družine gredo vsem vam za zmago na evropskem prvenstvu v ženskem nogometu. To je pomemben dosežek za celotno ekipo, vključno z vašim osebjem," pa je v uradno čestitko zmagovalkam zapisala kraljica Elizabeta II. in dodala: "Prvenstvo in vaš nastop na njem sta upravičeno požela pohvale, vendar vaš uspeh presega pokal, ki ste si ga tako zasluženo prislužile. Podale ste zgled, ki bo navdih za dekleta in ženske danes ter za prihodnje generacije."