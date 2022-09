Kraljeva družina delila prvo fotografijo kraljičinega groba

"V spominski kapeli kralja Jurija VI. je bila po pogrebu Njenega veličanstva kraljice Elizabete nameščena kamnita plošča," je na uradnem profilu na Twitterju zapisala kraljeva družina. Ob zapisu je priložila fotografijo spominske plošče, ob kateri je položeno cvetje. V družinski grobnici so poleg pokojne monarhinje pokopani še njen oče Jurij VI. , ki je umrl leta 1952, njegova žena Elizabeta , kraljičina mama, ki je umrla leta 2002, in kraljičin mož princ Filip , ki je umrl lani.

Pogreb monarhinje je v Združenem kraljestvu potekal v ponedeljek. Osrednji obred je potekal v Westminstrski opatiji, kjer se je zbralo okoli 2200 gostov, med drugim več sto tujih voditeljev, drugih visokih predstavnikov in članov kraljeve družine. Pogrebni sprevod je nato pot nadaljeval po središču Londona, od tam pa so kraljičino krsto z vozilom odpeljali v Windsor, kjer je potekal drugi del pogrebne slovesnosti in kjer so kraljico spustili v družinsko grobnico.