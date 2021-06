Kraljeva družina je navdušena nad rojstvom Lilibet Diane

Iz Buckinghmaske palače so sporočili, da je kraljica Elizabeta II. navdušena za princa Harryjain Meghan Markle, ki sta se razveselila drugega otroka, hčere Lilibet 'Lili' Diane Mountbatten-Windsor. Kraljevi par je se je z imenom Lilibet, ljubkovalno Lili, poklonil kraljici, saj je to njen otroški vzdevek.

"Kraljica, princ Walesa in vojvodinja Cronwalla ter vojvoda in vojvodinja Cambriška so bili obveščeni in so navdušeni nad novico," je v sporočilo za javnost napisala Buckinghamska palača.

Čestitke mladi družini pa so v Kalifornijo kraljevi sorodniki poslali tudi preko družbenih omrežji. Princ Charles in Camilla, vojvodinja Cornwalla, sta čestitke Harryju in Meghan ob rojstvu drugega otroka zapisala na Twitterju: "Čestitke Harryju, Meghan in Archieju ob prihodu dojenčice Lillibet Diane. Želimo jim vse najboljše v tem posebnem času."