Kraljeva družina leto preživlja v znamenju zdravstvene krize in razkola

Grad Balmoral na Škotskem je bil veliko desetletij poletni počitniški paradiž Elizabete II. "V Balmoralu se lahko kraljica in princ Filip umakneta iz zahtevenga soja žarometov, ki malokdaj ugasne," so pred časom o kraljičinem najljubšem domovanju poročali angleški mediji. Ta zasebni grad, ki ga je podedoval Karel III., je vsakega avgusta tudi prizorišče srečanja cele kraljeve družine, zadnja tri leta pa res brez Harryja in Meghan, ki sta bila nazadnje v Veliki Britaniji skupaj na kraljičinem pogrebu septembra 2022.

Letošnja zdravstvena kriza v družini je prinesla premirje v družini, monarhisti pa so začeli upati na balmoralsko spravo do četrtka zvečer, ko so na Otoku gledali intervju s Harryjem in njegovi vojni z britanskimi tabloidi, ki jo je začel veliko pred odcepitvijo, je dejstvo, da ga v njej ni podprl noben član njegove družine in je vplivala na razkol. "Mislim, da je to zagotovo glavni del vzroka. Na to vprašanje mi je težko odgovoriti, ker vse, kar rečem o svoji družini, sproži hudournik zlorab tiska. Govoril sem jim, da je to nekaj, kar je treba narediti, in lepo bi bilo, če bi to naredili kot družina," je med drugim povedal Harry, ki mora biti zdaj še bolj odločen, ker je na skrivaj tudi sam tožil tabloide in prav tako na skrivaj od tabloidov iztržil zelo visoko odškodnino že leta 2020.

Bolj kot neznana odškodnina duhove buri Williamova znana lanska plača, saj prestolonaslednik nima običajno določene plače, a ko je njegov oče postal kralj, je podedoval njegov naslov. "Princ William, cornwallski vojvoda, je prvič, odkar je podedoval naziv, obiskal otoke Scilly, ki so del vojvodstva." Podedoval je tudi veliko posestvo, ki je vredno več kot 900 milijonov evrov, lani pa v žep pospravil 28 milijonov evrov.