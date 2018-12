Kraljeva družina na novi fotografiji prešerno nasmejana

Na uradnem Instagram profilu britanske kraljeve družine so objavili novo fotografijo, na kateri pozirata Kate Middleton in princ William, obkrožena z otroki. Vsi člani družine so nasmejani, najbolj igriv pa je bil prvorojenec George.

Najnovejšo fotografijo britanske kraljeve družine je posnel fotograf Matt Porteous. Na njej vidimo Kate Middleton in princa Williama v družbi svojih treh otrok, najstarejšega princa Georgea, princese Charlotte in najmlajšega princaLouisa. Družinica je pozirala v hiši na podeželju Anmer Hall. Fotograf Matt Porteous je na svojem profilu na Instagramu zapisal: ''Bilo mi je v čast, da sem fotografiral vojvodinjo Cambriško in vojvodo Cambriškega ter njuno družino v hiši Anmer Hall. Ujeti zabavne in sproščene trenutke med tako čudovito družino, je bil resnično privilegij.'' Najnovejšo fotografijo kraljeve družinice je kraljica Elizabeta II. vključila v letošnjo božično voščilnico. To pa ni edina fotografija. V voščilnico je vključila tudi črno-belo fotografijo, na kateri pozirata Meghan Markle in princ Harry. Fotografijo s poročnega sprejema s podeželske hiše Frogmore House je 19. maja posnel Chris Allerton. Tretjo fotografijo, ki jo je kraljica vključila v voščilnico, pa je posnel fotografHugo Burnand. Na njej na klopci poleti pozirata valižanski princ Charles in vojvodinja Cornwallska Camilla. Vsebina kraljeve praznične voščilnice pa je preprosta in iskrena: ''Želimo vam srečen božič in novo leto.''