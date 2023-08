Kraljeva družina ob rojstnem dnevu Meghan Markle brez javnih voščil.

Meghan Markle je 4. avgusta dopolnila 42 let, in medtem ko je soproga princa Harryja na družbenih medijih prejela rojstnodnevne čestitke svojih prijateljev in oboževalcev, ji člani kraljeve družine niso namenili javnih čestitk.

Odsotnost čestitk je najverjetneje posledica napetih družinskih odnosov, ki so se dodatno zaostrili po izidu dokumentarne serije, v kateri sta Harry in Meghan odkrito spregovorila o dogodkih, ki so se odvili za zaprtimi vrati angleškega dvora. Odnosom ni pomagala niti avtobiografija odtujenega princa, ki je ob izidu pošteno zatresla javnost.

Marklovi so še preteklo leto ob rojstnem dnevu čestitali tako valižanska princ in princesa William in Catherine kot tudi kralj Karel III. s soprogo kraljico Camillo. Kljub odsotnosti lepih želja s strani soprogove družine je Marklova letošnji osebni praznik preživela lepo, po poročanju tujih medijev naj bi si v družbi prijateljic ogledala film Barbie.