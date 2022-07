Kraljeva družina objavila nov portret princa Georgea

Princ George , najstarejši sin princa Williama in vojvodinje Kate Middleton , je dopolnil devet let, njegovi straši pa so ob tej priložnosti na družbenem omrežju delili njegov portret. Mladega princa je v objektiv ujela kar 40-letna vojvodinja, na fotografiji, na kateri se smeji na vsa usta, pa je očitna podobnost med njim in njegovim očetom.

Princ je bil pred tedni prisoten na finalu moške teniške tekme v Wimbledonu, kjer je znova pritegnil pozornost fotografov s svojo obrazno mimiko. Vsi trije otroci bodočega kralja, 9-letni George, 7-letna Charlotte in 4-letni Louis, so bili v središču pozornosti tudi med praznovanjem kraljičinega jubileja, kjer so očarali s svojo ljubkostjo in navihanostjo ter dokazali, da so na koncu dneva tudi oni samo otroci.