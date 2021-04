Kraljeva družina objavila nove fotografije: kraljica in princ Filip s pravnuki

Na fotografiji, ki jo je z javnostjo delil profil kraljeve družine ''The Royal Family'', lahko vidimo kraljico Elizabeto II. in vojvodo Edinburškega, žal danes že pokojnega, kako pozirata na kavču, obkrožena s svojimi sedmimi pravnuki. Na družinski fotografiji so vsi videti nasmejani, fotografija pa je bila posnela leta 2018 na gradu Balmoral. Fotografijo pa je posnela žena princa Williama, Kate Middleton,ki je, odkar se je priženila v kraljevo družino, posnela že kar nekaj portretov. Med drugim ni skrivnost, da je njena velika strast prav fotografija.

Kraljica Elizabeta II. je prejšnji mesec postala že desetič prababica, saj je njena vnukinja Zara Tindallrodila dečka Lucasa Philipa.

Kraljeva družina je na profilu Kensington Royal, ki ga uporabljata princ William in Kate Middleton, delila še eno družinsko fotografijo, ki je bila prav tako posneta na gradu Balmoral, in sicer leta 2015.

"Danes skupaj s člani kraljeve družine delimo fotografije vojvode Edinburškega, s katerimi se ga spominjamo kot očeta, dedka in pradedka,"so pospremili novo družinsko fotografijo, na kateri sta poleg kraljice in njenega moža še Kate in William z otrokoma Georgeom in Charlotte. Medtem ko William za roko drži prvorojenca, pa Kate pestuje nekaj mesečno Charlotte, ki pred fotografskim objektivom pogleduje k prababici.