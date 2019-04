Kraljeva družina podala uradno izjavo o podrobnostih Meghaninega poroda

Vojvodinja Meghan Marklein princ Harryse bosta kmalu razveselila starševskega naziva – vse podrobnosti poroda pa so še vedno neznanka in predmet ugibanja širše javnosti. Do sedaj so namreč zaokrožile različne govorice, tuji mediji pa so poročali tako o tem, da bo vojvodinja rodila doma, kot tudi, da se bo zaradi varnosti odločila za porod v bližnji bolnišnici. Meghan namreč šteje 35 let in po pisanju nekaterih tujih portalov naj bi princ Harry svojo soprogo spodbujal k odločitvi za rojstvo otroka v bolnišnici – predvsem iz preventivnih razlogov.