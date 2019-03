Kraljeva družina: razkošni zabavi bo zdaj sledila bolj skromna

Megan Markle je februarja v New Yorku imela zabavo pred rojstvom otroka t. i. "baby shower", ki jo je zanjo pripravila prijateljica Jessica Mulroney. Že za samo pot naj bi vojvodinja porabila kar nekaj denarja, kajti potovala je z zasebnim letalom, nato pa slab teden bivala v razkošnem newyorškem hotelu. Seveda sta jo vseskozi spremljala tudi dva varnostnika, ki sta ves čas skrbela zanjo.

Skupaj s prijateljicama Sereno Williams in Jessico je obiskala tako restavracijo The Polo Bar Ralpha Laurena, na newyorški Peti aveniji kot tudi restavracijo Ladurée na Manhattnu, seveda pa jo je čakala tudi zasebna zabava pred rojstvom otroka, kjer tudi niso varčevali z denarjem. Po pisanju tujih medijev naj bi slavna nosečnica zapravila okoli 200 tisoč evrov. Zaradi tega je bila na udaru kar nekaj časa, kajti mnogi so bili mnenja, da Meghan preveč zapravlja.

Zdaj pa z Otoka prihajajo novice, da Meghan razmišlja še o drugi zabavi pred porodom. Tudi tokrat naj bi imela v mislih svoje slavne prijatelje, med njimi tudi Victorio Beckham, v London pa naj bi pripotovala tudi njena mati Doria. Druženje, ki naj bi bilo bolj skromno, naj bi potekalo v Buckingamski palači, kajti v njuni rezidenci Frogmore House, še vedno potekajo obnovitvena dela.