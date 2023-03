Kraljeva družina se kljub povabilu ni udeležila krsta princese Lilibet v ZDA

Princ Harry in njegova soproga Meghan Markle sta konec preteklega tedna krstila svojo drugorojenko, princeso Lilibet Diano. Čeprav so člani kraljeve družine dobili povabilo na krst, ki je potekal v Kaliforniji, se niti kralj Karel III. in njegova soproga Camilla niti princ William s soprogo Kate Middleton dogodka niso udeležili. Na krstu je bila enoletna Lilibet omenjena s svojim kraljevim nazivom, čeprav sta se njena starša pred dobrima dvema letoma odločila, da izstopita iz kraljeve družine.

Princeso Lilibet Diano, hčerko princa Harryja in Meghan Markle, so pretekli konec tedna na majhni in intimni slovesnosti, ki je potekala kar na domu slavnega para v Montecitu v Kaliforniji, krstili. Deklico je po podatkih predstavnika za medije krstil nadškof Los Angelesa John Taylor.

icon-expand Meghan Markle, princ Harry, Archie, Lilibet Diana FOTO: Instagram

Na dogodek so bili povabljeni tudi člani kraljeve družine, a se kralj Karel III., kraljica spremljevalka Camilla, princ William in vojvodinja Kate krsta niso udeležili. Ob tej priložnosti so bili prisotni Meghanina mati Doria Ragland, Lilibetin boter Tyler Perry in še dva botra. Na dogodku je bilo okoli 30 gostov, dekličin boter pa je skupaj z 10-članskim gospel zborom zapel pesem Oh Happy Day in This Little Light of Mine, ki sta jo imela Meghan in Harry tudi na svoji poroki.

Na dogodku so dojenčico naslavljali z nazivom princesa, čeprav sta se vojvoda in vojvodinja Susseška leta 2020 odločila, da izstopita iz kraljeve družine. Njuna otroka, triletni Archie in enoletna Lilibeth Diana, sicer zaradi kraljevega pravila naziva princ in princesa ob rojstvu nista prejela. Po smrti kraljice Elizabete II., ko je prestol zasedel kralj Karel III., sta kljub selitvi njunih staršev v Ameriko dobila naziva nazaj. Po poročanju revije People se bosta omenjena naziva omenjala samo v uradnem okolju in ne v vsakodnevni rabi, spremeniti pa jih morajo tudi na uradni spletni strani kraljeve družine.