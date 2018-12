Kraljeva družina složno k božični maši

Kraljica Elizabeta II. se je na božični dan s kraljevo družino tudi letos odpravila v cerkev na kraljevi posesti Sandringham v Norfolku, pred katero jo je pričakala množica oboževalcev. Tradicionalne božične maše se je udeležil tudi njen sin princ Charles s svojima sinovoma, Harryjem in Williamom , seveda pa nista manjkali niti kraljevi svakinji Kate in Meghan.

Harry in Meghan sta še vedno v središču pozornosti, tako zaradi Meganove družine kot tudi zaradi njenih odločitev, ki niso v skladu z britansko kraljevo tradicijo. Sicer sta rekla da tradicionalni božični maši, zakompliciralo pa naj bi se pri tradicionalnem vsakoletnem lovu na fazane, ki poteka na kraljevem posestvu. Meghan, ki je strastna zagovornica proti lovu, je namreč prosila Harryja, da opusti to tradicijo in Harry se se s tem strinjal, čeprav je bil del te tradicije več kot 20 let. Vir blizu princa je še dodal, da je Harry vedno imel rad lov, a je poslušal ženin nasvet, da lov na fazane ni šport.

Čeprav je bila kraljeva družina na poti v cerkev videti zelo složna, Kate je sproščeno klepetala z Meghan, vsi so bili videti srečni in umirjeni, pa naj bi kraljica še vedno imela težave z Meghanovo družino. Tuji mediji pišejo, da je mladi par, ki pričakuje svojega prvega otroka, želel težave z Meghanovo družino rešiti sam, a stvari so jima ušle izpod nadzora: "Vse uhaja izpod nadzora, videti je, da Harry in Meghan ne znata rešiti težav," je tako dejal neimenovani vir iz Kensingtonske palače.