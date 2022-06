Kraljeva družina zapravila 117 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja

Poročilo The Sovereign Grant , ki ga kraljeva družina vsako leto objavi na svoji uradni spletni strani, je pokazalo, da je britanska monarhija med letoma 2021 in 2022 zapravila 117 milijonov evrov (102,4 milijona funtov). To je za kar 17 odstotkov oz. 17 milijonov evrov (14,9 milijona funtov) več davkoplačevalskega denarja, kot ga je zapravila v prejšnjem finančnem obdobju (2020/2021).

Britanska politična organizacija Republika ( Republic ), ki se bori za odpravo monarhije v Veliki Britaniji in uvedbo republike, se je na visoke zneske porabe kraljeve družine ostro odzvala. "Medtem ko se vsi ostali soočamo s krizo višanja življenjskih stroškov in krčenjem javnih storitev, kraljeva družina kot vedno odkoraka s sto milijoni davkoplačevalskega denarja," je v izjavi za javnost dejal direktor organizacije Graham Smith in zahteval, da se kraljevi proračun zmanjša na 11,4 milijona evrov (10 milijonov funtov).

Na poročilo se je odzvala tudi Buckinghamska palača, ki je dejala, da je princ Charles in celotna kraljeva družina zelo pozorna na hitro naraščajoče življenjske stroške in se krize "močno zaveda". Poročilo je bilo objavljeno po poostrenem nadzoru Charlesovih financ, saj je britanski tednik Sunday Times nedavno razkril, da je nekdanji katarski premier, šejk Hamad bin Jasim od leta 2011 do 2015 valižanskem princu osebno izročil tri milijone evrov donacij v gotovini. S prinčevega uradnega sedeža so se sicer branili, da so ves denar nemudoma posredovali eni od prinčevih dobrodelnih organizacij in da so pri tem sledili pravilniku.