Kraljeva palača razmišlja, ali mora zaradi očitkov o rasizmu ukrepati

Buckinghamska palača razmišlja, ali bi morala ukrepati, potem ko sta bila kralj Karel III. in princesa Walesa Kate Middleton v nizozemski različici nove knjige Endgame (Zadnja igra) imenovana za člana kraljeve družine, ki sta se spraševala, kako temne polti bo princ Archie , sin Meghan Markle in princa Harryja .

Imena britanskega kralja in valižanske princese naj bi se v nizozemski različici knjige o kraljevi družini Omida Scobieja pojavila zaradi napake pri prevodu. Pisatelj in dolgoletni kraljevi strokovnjak je dejal, da je že sprožil preiskavo o tem, kako so se imena znašla v knjigi. Trdi namreč, da "nikoli ni predložil knjige, ki bi vsebovala njihova imena" in da je zaradi incidenta "razdražen". Nizozemska založba Xander Uitgevers je medtem sporočila, da so knjigo zaradi "napake" umaknili s polic.

Obtožba o rasizmu v kraljevi družini se je prvič pojavila pred več kot dvema letoma, ko sta vojvoda in vojvodinja Susseška gostovala pri kraljici pogovornih oddaj Oprah Winfrey. V intervjuju sta dejala, da je imel član kraljeve družine pomisleke glede barve polti njunega prvorojenca. "Imeli so pomisleke in pogovore o tem, kako temna bo njegova polt, ko se rodi." Oprah jo je nato vprašala: "Te pogovore so imeli s tabo?" Meghan ji je odgovorila, da ne z njo, ampak s Harryjem. "O tem, kako temen bo tvoj otrok?" jo je vprašala voditeljica. "Potencialno ter kaj bo to pomenilo in kako bo videti." Kdo je imel te pomisleke, Marklova takrat ni želela izdati, saj je dejala, da bi to Buckinghamski palači zelo škodilo. Oprah je kasneje v intervjuju dejala, da ji je princ Harry povedal, da ne gre za pokojnega princa Filipa ali kraljico Elizabeto II.