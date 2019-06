Kraljeva 'štiriperesna deteljica' se je tudi uradno razšla

Ob številnih govoricah o britanski kraljevi družini se je pred časom začelo namigovati, da bi v 'štiriperesni deteljici' (Kate, William, Harry in Meghan) utegnilo priti do poslovne razklanosti. Zdaj se je to tudi uradno udejanilo.

Po poročanju tujih medijev se je v kraljevih vrstah zgodila odmevnejša delitev: brata Harry in William sta z ženama krenila vsak svojo pot – na dobrodelnem področju. Spomnimo, 'štiriperesna deteljica' je še pred približno letom dni zasedala skupaj v okviru kraljeve dobrodelne organizacije The Royal Foundation. Pred časom so se ob številnih govoricah, da sta brata zaradi spora med njunima ženama domnevno sprta, pojavila namigovanja, da bi se njihovo sodelovanje lahko kmalu končalo.

'Štiriperesna deteljica' še pred odmevnimi govoricami, da z njihovim odnosom ni vse v najlepšem redu. FOTO: Profimedia

Čeprav so številni dvomili, da bi se brata razšla, saj sta že od malih nog stremela k podobnim ciljem, se je to vendarle zgodilo. Iz kraljeve palače so pred kratkim podali uradno izjavo, v kateri so potrdili, da sta princ Harry in njegova soproga Meghan izstopila iz fundacije The Royal Foundation. ''V tem letu jo bosta v celoti prevzela vojvoda in vojvodinja Cambriška, to pa bo obenem postala tudi njuna primarna dobrodelna organizacija. Vojvoda in vojvodinja Sussekška bosta ustanovila lastno dobrodelno fundacijo. Čeprav na tem projektu ne bodo več sodelovali skupaj, bodo še vedno delali na skupnih projektih v okviru kraljeve fundacije za duševno zdravje, Heads Together.''

Skupno zasedanje februarja 2018 FOTO: Profimedia

V svojem zapisu so obenem poudarili, da so vsi člani 'štiriperesne deteljice' izjemno ponosni na svoje dosežke in ustanovitev dobrodelne fundacije, ki je imela in še bo tudi v prihodnje pozitivne učinke na ljudi po svetu.

Princ William in Kate bosta še naprej vodila The Royal Foundation. FOTO: Profimedia