Kraljeva zakonca presrečna: malemu Archieju zrasla prva dva zobka

Kraljeva zakonca Meghan Markle in princ Harry sta pred kratkim delila veselo novico: njunemu prvorojencu Archieju sta zrasla prva dva zobka, deček pa se je začel tudi plaziti.

Meghan Markle je ženam vojakov razkrila, da sta njenemu sinu Archieju že zrasla prva dva zobka. FOTO: Profimedia

Dobrih šest mesecev je minilo, odkar je na svet prijokal princ Archie, prvorojenec vojvodinjeMeghan Marklein princa Harryja. Še preden se je rodil, je pritegnil pozornost svetovne javnosti – ker sta bila starša skrivnostna glede otrokovega spola, imena in pričakovanega datuma poroda, so o slednjem krožile številne govorice in namigovanja. Kot kaže, pa sta se Meghan in Harry glede striktnega varovanja intimnih podrobnosti iz dečkovega življenja zdaj nekoliko sprostila, saj sta na nedavnem srečanju z ženami vojakov ob dnevu vojaških služb razkrila posebno novico.

Princ Harry je povedal, da občuduje družine vojakov, saj so izpostavljene številnim pritiskom in daljšemu obdobju ločenosti. FOTO: Profimedia

Medtem, ko je beseda tekla o tem, kako zahtevna so življenja vojakov, sploh če imajo družine, je Meghan med pogovorom z njihovimi ženami, ki so iskreno priznale, kako močno pogrešajo svoje partnerje, delila vest iz njenega in Harryjevega zasebnega družinskega življenja. Obelodanila je, da sta s soprogom presrečna, ker se je njun sin že začel plaziti, zrasla pa sta mu tudi prva dva zobka.

Ženske so bile pozitivno presenečene ob Meghanini iskrenosti, sproščenosti in preprostosti. FOTO: Profimedia