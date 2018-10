Kraljeva zakonca prvič objavila na Instagramu

Po kraljevem protokolu nihče izmed pripadnikov kraljeve družine ne bi smel posedovati lastnega profila za katerokoli družbeno omrežje - Instagram, Twitter, Facebook in podobno torej 'odpade' tudi za princa Harryja in njegovo soprogo, vojvodinjo Meghan Markle. Zakonca, ki se še vedno mudita na svojem obisku Avstralije in okolice, pa sta svojo pot izkoristila tudi za to, da sta izpilila svoje poznavanje družbenih omrežij.

Princ je namreč ob obisku Nove Zelandije in narodnega parka Abel Tasman, za katerega so značilne peščene plaže, granitne pečine, gozdnati hribi in obalne pohodniške poti, naredil kratko 'Instagram zgodbo' in prek uradnega profila kraljeve družine Kensingtonroyaldelil fotografijo, na katero je napisal: ''Potujemo v čudoviti narodni park Abel Tasman.'' Svojo identiteto je razkril tako, da se je pod fotografijo podpisal kot 'vojvoda susekški.'