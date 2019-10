Kraljeva zakonca zaradi hude nevihte morala obrniti letalo

Kraljeva zakonca princWilliam in vojvodinja Kate Middleton sta med obiskom Pakistana doživela neprijetno popotniško izkušnjo. Po dnevu, polnem kraljevih obveznosti, sta se iz pakistanskega mesta Lahore z letalom napotila nazaj v Islamabad, a jima je načrte prekrižala huda nevihta. Zaradi udarcev strel in močnega neurja pilot ni mogel nadaljevati začrtane poti, zato je poskusil dvakrat zasilno pristati, a sta bila oba poskusa neuspešna. Letalo je moral obrniti in se s posadko vrniti v Lahore, let, ki naj bi trajal približno 25 minut pa se je podaljšal za približno uro in pol.