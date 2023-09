Kraljevemu obisku v Franciji se je pridružil tudi Mick Jagger z zaročenko

V Francijo sta nedavno pripotovala angleški kralj Karel III. in njegova soproga Camilla, kjer sta na prvem državniškem obisku. Družila sta se s predsednikom Emmanuelom Macronom in njegovo ženo Brigitte, drugi dan obiska pa so sklenili s slavnostnim banketom v Versajski palači, kjer sta bila med povabljenci tudi Mick Jagger in njegova zaročenka Melanie Hamrick.

Mick Jagger se je s 44 let mlajšo zaročenko Melanie Hamrick udeležil slovesnosti ob prvem uradnem obisku kralja Karla III. in kraljice Camille v Franciji. Legendarni roker je na rdeči preprogi ponosno poziral s svojo lepo zaročenko, balerino, pri tem pa ga ni oviral niti močan veter, ki je v tistem času pihal pred Versajsko palačo. icon-expand Mick Jagger z zaročenko Melanie Hamrick pred Versajsko palačo. FOTO: Profimedia 80-letnik je za to posebno priložnost oblekel moško obleko temne barve, pod njo pa je nosil belo srajco in črnega metuljčka. Videz je dopolnil s svilenim šalom s črno-belim karom. Njegova 36-letna zaročenka je blestela v dolgi črni obleki, čez ramena pa je imela ogrnjeno dolgo ogrinjalo iz srebrnih bleščic. Lase je imela spete v elegantno figo na temenu, videz pa dopolnila z diamantnim nakitom. Kljub močnemu vetru, ki je Micku mršil lase, pa je par z nasmehom nekaj minut poziral fotografom. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Par se je spoznal na koncertu Rolling Stonesov leta 2014 v Tokiu in se nato zaljubil, čeprav so pevkini prijatelji razkrili, da sta v odprtem razmerju in celo, da je Melanie izbirala Jaggerjeve ljubice. Pred šestimi leti se jima je rodil sin Deveroux, ki je Mickov osmi otrok. Ima še sedem otrok s petimi različnimi ženskami, ima pa tudi pet vnukov in eno pravnukinjo. PREBERI ŠE Kraljica Camilla in Macronova žena prijeli za lopar: 'Ne gre jima najbolje' Čeprav se govori o odprtem razmerju in o tem, da Jagger še ni opustil nezvestobe, ki je bila značilna za vse njegove prejšnje zveze, viri blizu glasbenika trdijo, da se je z Melanio pomiril in živi veliko bolj umirjeno življenje.