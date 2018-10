Kraljevi dedič še ni rojen, prva darila pa že kapljajo

Kljub temu, da je do rojstva otroka še nekaj mesecev in da spol še ni znan, so se že pojavila namigovanja, za kakšno ime bi se kraljevi par utegnil odločiti, prav tako pa že krožijo govorice, zakaj bo njun otrok nekaj posebnega. Razlog za slednja namigovanja tiči v dejstvu, da naj bi bil njun prvorojenec oziroma prvorojenka med prvimi kraljevimi dediči, ki bo v resnici 'mešane krvi' – 'mešanka' pa je bila tudi kraljica Charlotte , ki je živela ob koncu 18. in začetku 19. stoletja. Z veselo novico je bil seznanjen tudi avstralski generalni guverner Peter Cosgrove , ki je s soprogo Lynne Cosgrove že obdaril pričakujoča zakonca.

Meghan Markle je ob prejemu darila dejala: ''Oh, kako prikupno! To je prvo darilo za najinega otroka!'' Kraljeva zakonca sta od guvernerja prejela približno 40 centimetrov visokega plišastega kenguruja in majhne škornje iz flisa priznane avstralske znamke Ugg. Bodoča starša bosta na svojem 16-dnevnem potovanju poleg Avstralije obiskala tudi Fidži, Tongo in Novo Zelandijo. V Sydneyju se bosta ponovno mudila od 20. do 27. oktobra – v času iger Invictus Games, v katerih sodelujejo poškodovani vojaški veterani.