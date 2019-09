Kraljevi par ima skrivnost, ki je ni uspel razkriti nihče na svetu

O življenju kraljevega para Meghan Markle in princa Harryja se je doslej pisalo na dolgo in široko in zdi se, da ne obstaja podatek, s katerim ne bi bila seznanjena svetovna javnost. To v resnici ni nič nenavadnega, saj britanska kraljeva družina sodi med tiste plemiške družine, ki uživajo največ medijske pozornosti. Čeprav so bile vse oči javnosti uperjene v Meghan in Harry na dan njunega poročnega obreda in čeprav so vsi nestrpno pičakovali, kdaj bosta javnosti pokazala prve fotografije svojega prvorojenca Archieja, pa obstaja podatek, ki ga zakonca še vedno spretno skrivata in za katerega ne ve nihče na svetu.