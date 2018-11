Kraljevi par potovanje zaključil s posebnim obredom

Zadnji dan svojega skoraj tritedenskega potovanja po Avstraliji in okoliških otokih sta princ Harry in Meghan Markle preživela v novozelandskem mestu Rotorua. Na Novi Zelandiji sta se seznanila z okoliškimi običaji in se udeležila posebnega obreda.

V kraju Rotorua sta doživela posebno dobrodošlico, pospremljeno z elementi starodavnega maorskega obreda. Obdarovana sta bila s posebnimi plašči 'korowai', s katerima so lokalni prebivalci počastili Meghanino nosečnost in se poklonili vsem ženskim prednicam. Obredu je prisostvovala širša množica, mimo katere sta se princ in vojvodinja sprehodila do maorske mestne hiše, kjer sta se po tamkajšnjih običajih morala sezuti.