Kraljevi par razkril veličastna portreta ob obletnici kronanja

Razkriti so bili novi portreti kralja Karla III. in kraljice Camille, ki so bili narejeni v spomin na njuno kronanje, ki se je zgodilo leta 2023. Dve umetnini sta bili narejeni izpod rok umetnikov Petra Kuhfelda in Paula Bennyja. Umetnika sta izbrala kralj in kraljica sama. Na prireditvi se jima je pridružila Camillina hči Laura Lopes.