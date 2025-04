Kraljevi pomočnik, ki se je pritožil nad Meghan, dobil službo pri Williamu

"Kot prva izvršna direktorica The Earthshot Prize, je Hannah Jones zgradila svetovno organizacijo, ki z neverjetno ekipo podeljuje vsakoletno nagrado, ustvarja platformo, ki išče hitre rešitve in spodbuja mladino po vsem svetu k uresničevanju sanj in optimizmu," je v izjavi dejal princ William. "Ko se oziramo v prihodnost organizacije in njeno nujno delo pri reševanju svetovnih izzivov, se veselim sodelovanja z Jasonom in začrtanja skupnih ciljev za naslednjih pet let," je še dodal.

Knauf je v preteklosti deloval kot strokovnjak za področje komuniciranja za princa Williama in princa Harryja ter njuni ženi, dokler se njihove poti niso razšle in sta se vojvoda in vojvodinja Susseška kmalu zatem preselila v Združene države Amerike. Pozneje je prevzel funkcijo izvršnega direktorja dobrodelne organizacije, ki sta jo ustanovila princ William in soproga Kate Middleton, leta 2021 pa je zapustil Buckinghamsko palačo in se pridružil odboru organizacije, katere vodenje prevzema poleti.