Kraljevi poročevalec o Elizabetinih zadnjih dneh: Uživala je v vremenskih napovedih

Richard Kay, strokovnjak za dogajanje na kraljevem dvoru, je v daljšem zapisu za britanski Daily Mail spregovoril o kraljičinih zadnjih dnevih pred smrtjo, ki jih je preživela na Škotskem. Radostila jo je prisotnost njenih bližnjih, vsak večer pa je preživela ob spremljanju vremenske napovedi, ki jo je za BBC podajal meteorolog Tomasz Schafernaker.

Britanec Richard Kay, ki ga otoška javnost smatra za strokovnjaka teme, blizu kraljevi družini, je za Daily Mail opisal, kako je kraljica, po pričanju prisotnih, preživela svoje poslednje dni. Elizabeta II. je pred smrtjo bivala na Škotskem v tamkajšnjem dvorcu Balmoral. Kay, ki je bil tudi bližnji prijatelj princese Diane, tako pripoveduje: ''Štiri dni preden je umrla, je imela kraljica pomembno obvestilo za skupino ljudi, s katerimi je preživljala čas v Balmoralu. Dejala je, da bo večerja na tisto nedeljo neformalna. Kar pomeni odsotnost kravat za moške in dolgih oblek za ženske, neobičajno pa je bilo tudi dejstvo, da dogodka niso spremljali niti dudarji, ki so del nepogrešljive tradicije za vsak dogodek in vsako večerjo na dvorcu.''

icon-expand Kraljica Elizabeta II. FOTO: Profimedia

''Njeni gosti so bili njeni sorodniki, družina Bowes-Lyons, s katerimi si je bila zmeraj zelo blizu. Edina stvar, ki je ta večer ostala enaka, je kraljičina prisotnost pri mizi,'' je še dejal Kay in nadaljeval: ''Bila je v dobri formi, nekateri so dejali, da je bila prešerne volje. Bilo je jasno, da svojo moč črpa iz ljubljenih ljudi, ki jo obkrožajo. Njena telesna šibkost ji zadnjih dni ni olajšala: hoja, še posebej po stopnicah, ji je bila v breme, tudi apetita ni imela. Ampak vse to je nadomestila radost, ki ga je prinašalo življenje v Balmoralu.''

Elizabeta je v svojih poslednjih dneh uživala v spremljanju vremenskih prognoz. Kay ob tem trdi, da je prisotne na dvorcu zabavala ravno kraljičina obsedenost z vremenskimi napovedmi BBC-ja. Očaral naj bi jo meteorolog Tomasz Schafernaker, tako je vsako večer spremljala napoved, ko se je pred kamerami pojavil ravno on: ''Zabaval jo je kaos, ki je nastal, ko so ostali voditelji morali v najavi prebrati njegovo ime, prav tako pa ga je tudi z veseljem gledala pri predajanju vremenskih informacij.''

Kraljica je v Balmoral prispela to poletje, takoj pa se je morala soočiti s smrtjo psa z imenom Candy. To je bil zanjo velik udarec, saj je bil njen najstarejši pes, ki ji je družbo delal najdlje časa. Takrat se je tudi odločila, da kužka ne želi pokopati v Balmoralu kot ostale pse, temveč v Windsorju, kjer leži pes Volcano. To je bil tudi razlog, da je njeno osebje smatralo, da se bo po praznikih vrnila v Windsor, kjer bi bila prisotna ob pokopu ljubljenčka.